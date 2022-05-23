شكرا لقرائتكم خبر عن ‎التموين توضح حقيقة استثناء فئات محددة من تسجيل رقم محمول بالبطاقة التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص على عدم معاناة كبار السن، تستمر وزارة التموين فى تنفيذ قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.