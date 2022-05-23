مأساة الوراق.. انتشال جثة غريق والبحث عن آخر في قاع النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثمان غريق من نهر النيل بالوراق شمال المحافظة وتبحث عن آخر "طالب".

قال شاهد عيان إن شخصا يدعى أشرف عطية اصطحب نجلاه للتنزه بنهر النيل تحديدا منطقة بين البحرين قبل أن يفاجأ باستغاثة ابن جاره "يوسف".

أضاف أن "عطية" ترك متعلقاته مع ابنيه لإنقاذ الصبي لكن التيار جرفهما بعيدا ليفارقان الحياة غرقا.

بلاغ تلقاه اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال من العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق بوقوع حالتي غرق.

بدورها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري برئاسة اللواء جابر بهاء، لتمشيط مجرى نهر النيل وتم انتشال جثة وجاري البحث عن الصغير.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.