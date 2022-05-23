النيابة تحقق مع المطرب حسام حبيب بتهمة التعدي على طليقته شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد، الاثنين، التحقيق مع الفنان حسام حبيب، على خلفية اتهامه بتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، وابنتها بالسب والشتم.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وطلبت الاستماع لأقوال الفنانة، لكشف تفاصيل الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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