أسرار القبض على المطرب حسام حبيب بفيلا طليقته شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات جديدة في القبض على المطرب حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب.

قوة أمنية بقيادة العقيد محمد ربيع والرائد هشام فتحي تحفظت على المطرب على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

مفاجأة حملتها التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، وأشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، فمع وصول قوات الشرطة فيلا شيرين عبد الوهاب بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد تحفظت على سلاح شخصي بالمطرب.

بالفحص والمعاينة توصلت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة الشيخ زايد والرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى أن رخصة السلاح منتهية منذ عام 2019، فتم التحفظ عليه والسلاح.

ظهر الاثنين، مثل المطرب حسام حبيب أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في واقعتي حيازة سلاح بدون ترخيص والمحضر المحرر ضده من طليقته شيرين عبد الوهاب.

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