"الرعاية الصحية": المؤتمر الطبي الإفريقي علامة فارقة في علاقات مصر مع القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول (AFRICA HEALTH ExCon) سيكون علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال السبكي - في بيان اليوم الاثنين- "إن تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لهذا الحدث المهم، كأكبر وأول معرض ومؤتمر طبي في إفريقيا، إنما يعلن عن الريادة المصرية في المجال الطبي والتكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيزات المستشفيات".

وذكرت هيئة الرعاية الصحية أن الدكتور السبكي سيشارك كمتحدث رئيسي في جلسات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، والذي سيتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة، التي سيشارك بها الدكتور أحمد السبكي، تحمل عنوان (إصلاح المنظومة الصحية في مصر)، للحديث حول الطفرة التي أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، وجعله مطابقًا لأحدث المعايير العالمية وإسهاماته في فتح آفاق التعاون لتبادل وتشارك الخبرات لنقل المعرفة في بناء الأنظمة الصحية الحديثة، والتغطية الصحية الشاملة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية على المستوى الإفريقي والدولي، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصحي بمصر وإفريقيا.

وأضافت أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول سيقام تحت شعار (Your Gate to Innovation and Trade)، وينعقد به 25 مؤتمرا علميا، إضافة إلى 250 محاضرة، و300 متحدث دولي، و20 ورشة عمل، و20 ألف زائر، وبمشاركة 60 دولة، و350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد في مجال الصحة العالمية.

وأعرب السبكي عن سعادته للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن تنظيم هيئة الشراء الموحد لهذا الحدث المهم يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية بقيادة الرئيس السيسي، واستطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها المجال الصحي.

وشدد على أن المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول سيحقق طفرة كبيرة في التعاون المصري والإفريقي، وأن الهيئة المصرية للشراء الموحد ستلعب دورا في المستقبل في الريادة الإفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة.

وأوضح أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المؤتمر إنما يأتي في إطار استراتيجيتها نحو التوسع في بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية عالميا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرا في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.