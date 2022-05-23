جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة المخالفات بجميع أنواعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر مواصلة الحملات لإزالة المخالفات بجميع أنواعها.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بعدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضي.

وأسفرت حملة، اليوم الاثنين، بمحيط مسجد الحصري والأمريكية والمحور المركزي عن رفع الإشغالات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الجهاز.

وأكد النجار استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري، ومازالت الحملة مستمرة بكافة الأحياء.​