ضياء رشوان يدعو الصحفيين لإرسال مقترحاتهم لطرحها في الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بيانا دعا فيه أعضاء النقابة لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأكاديمية الوطنية للتدريب استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رشوان، في بيان، اليوم الاثنين: الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة.. تلقيت دعوة من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لتمثيل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضي، ممثلا لنقابتنا العريقة.

وأضاف نقيب الصحفيين: ولما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا، وأقترح أن تكون مقترحاتكم متعلقة بالمحاور التالية:

أولا: المحور التشريعي، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة.

ثانيا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

ثالثا: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.

وتابع نقيب الصحفيين: أتطلع لتلقي مقترحاتكم حتى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق 26 مايو ليتسنى تجميعها وعرضها على المجلس، ويتم هذا بإحدى الطريقتين التاليتين: إيميل [email protected]، أو رقم الواتس آب "01280992299". ​