رابط التسجيل في البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تنفيذ برنامج صيفي للأطفال بالمساجد على مستوى الجمهورية، إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، في يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.

وأتاحت وزارة الأوقاف التسجيل للاشتراك في البرنامج عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البرنامج الصيفي للأطفال يشارك فيه أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة و1500 مسجد على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، إنه مع بدء إعلان التسجيل على الموقع الإلكتروني للبرنامج الصيفي (سجل طفلك)، قام 12735 طفلاً بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني؛ يبدون رغبتهم في المشاركة في هذا النشاط.