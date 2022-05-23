بعد الموافقة على القرض.. برلماني: قطار الإسكندرية لم تطوله يد التطوير منذ 70 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق النائب أحمد سعد نويصر، على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، مؤكدًا أن قطار الإسكندرية مرفق مهم جدًّا لم تطوله يد التحديث منذ عام 1952 .

وأضاف نويصر أن مترو الإسكندرية ظل مهملًا لسنوات، وتساءلنا كثيرًا: لماذا لم تطول يد التطوير الإسكندرية حتى الآن، ويكون بها مترو أنفاق؛ حيث إننا عام 2022، والإسكندرية تعد العاصمة الثانية، وبها ما يقرب من أكثر من 8 ملايين مواطن، وهذا العدد يزيد في الصيف، ونتمنى حظًّا وافرًا للإسكندرية، ومترو الأنفاق سيمثل نقلة نوعية للإسكندرية .

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.