وكيل النواب: مصر اختارت أن تكون قوية وحققت معجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر اختارت أن تكون دولة قوية ونفذت ما يقرب من 15 ألف مشروع في ملفات الزراعة والصناعة والموانئ والمطارات والإسكان وعدد كبير من القطاعات، والاقتراض يستهدف تحقيق مشروعات مهمة.

جاء ذلك في كلمة أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

وأضاف وكيل البرلمان: "الاقتراض الذي تم خلال المرحلة الماضية لو اقترضناه اليوم سيكلفنا أكثر وأضعاف التكلفة الحالية؛ بسبب سعر الفائدة الذي يتكلف أضعافًا، ومصر حققت معجزة حقيقية في ملف المشروعات القومية الكبرى، وهناك اقتناع وإصرار على تحقيق هذا الهدف وسعيد عن الانطباعات الدولية، بخصوص ما يحدث مصر .

وأوضح أبو العينين: "مصر تقود مسيرة قوية، وعلينا أن نتابع تداعيات الأزمة العالية التي انعكست على اقتصادات الدول، وعلينا أن نتابع أسعار الفائدة في العالم، وكذلك تداعيات موجة التضخم العالمية ".

وقال وكيل البرلمان: "لا أخاف من القروض؛ ولكن ننظر إلى طرق السداد وكيفية الاستفادة من القروض على الأرض، وما يشهده العالم يدعونا إلى المتابعة الدقيقة للمشكلات والتحديات الاقتصادية التي فرضتها التحولات العالمية".