"الهجرة" تعلن خبراء جلسة الذكاء الاصطناعي بمؤتمر "مصر تستطيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات" بمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة، المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، في إطار دعم استراتيجية الدولة لمواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الجلسة سيشارك فيها الدكتور علاء محمد علوان مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الصناعة وبروفيسور الصناعات وهندسة الأنظمة، وهو أستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكساس، تخصص في مجال التصنيع الحديث ونظم التصنيع الذكي، وخصوصا في مجالات الطباعة ثلاثیة الأبعاد للمعادن "Printing 3D" واستخدام الذكاء الاصطناعي في عملیات ونظم التصنیع.. وأجرى العدید من المشروعات البحثیة لعدة منظمات ومؤسسات مثل وكالة "ناسا" في مجال تصنیع الأجزاء وتصمیم المواد الھندسیة لعملیات استكشاف الفضاء، وزارة الطاقة الأمریكیة، ومؤسسة البحث القومي الأمریكیة (NSF)، بالإضافة إلى العدید من المشروعات لشركات كبرى مثل شلمبرجير وبيكر هوز.

كما يشارك الدكتور عادل المغربي رئيس قسم هندسة الاتصالات، ومدير البحث والابتكار قسم البحوث الصناعية والتحول الرقمي بجامعة لويزفيل، ورئيس المعامل الصناعية بالجامعة، ورئيس مجلس إدارة شركة "LLC COMPUTER SYSTEMS CONSULTING".. وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية لأهم الشركات حول العالم، ومنها خدمات لمؤسسات دفاعية وحكومية، وشبكات اتصالات، وخبير الأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويشارك الدكتور رشيق المراغي رئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة (صافي كواليتي سوفت وير) عام 1986 في كندا لتزويد صناعة البناء والتشييد بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا كبرنامج الهندسة الإنشائية المتكاملة "AEC"، عمل عشرين عامًا في "Pratt &Whitney,MLW Industries- Bombraider"، وفي مركز البحوث الصناعية "CRIQ" في كيبيك بكندا.. ويقود دكتور رشيق العمل البحثي المتعلق بحل إمكانية التشغيل البيئي التي تعوق صناعة البناء، والتي أدت بدورها لتطور التقنيات الافتراضية واللجوء الكامل للنمذجة ثلاثية الأبعاد والتحليل والتصميم والتفاصيل الرسومات والتصنيع.

ويشارك أيضًا أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي، ومبتكر استراتيجيات التطوير وتطبيق إنترنت الأشياء بالقوات الجوية الأمريكية لتدريب الطيارين بالاستفادة من التوأمة الرقمية المعرفية، بالإضافة إلى دكتور يمنى عبد الرحمن أستاذ الأمن الإلكتروني بالكلية الحربية الألمانية في ميونخ.

وتشهد الجلسة مشاركة كذلك عمر الخواجة، واحد من كبار المستثمرين المحترفين في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وهو المؤسس والعضو المنتدب لمكتب "AMK" للاستثمار ومقره لندن، وهي شركة استثمار عائلية تستثمر في العقارات، وأسواق رأس المال، ورأس المال الاستثماري مع التركيز على التكنولوجيا؛ وتستثمر الشركة في صناديق الاستثمار مع محافظ شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، كما تستثمر الشركة في الشركات المتميزة في تطوير الصناعات وتكنولوجيا البنية التحتية، وتكنولوجيا المستهلك، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

كما يشارك أشرف موريس روفائيل مؤسس وشريك عام مجموعة "أوبنر" الأمريكية، مالك أكبر منصة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة قيمتها تتجاوز 300 مليون دولار، شغل منصب المستشار التكنولوجي بالبيت الأبيض لخبرته التي تجاوزت العشرين عاما.

ويشارك الدكتور طارق الترجمان مدير عام شركة "HELOIS" لاستثمار رؤوس الأموال في فرنسا، والمدير التنفيذي لشركات "CAPITAL SERICOM SERVICES & CONSULTING" والمؤسس والمدير التنفيذي لـ" EVOLV" القابضة للاستثمارات، بجانب مشاركة عمرو عوض الله مؤسس ورئيس شركة زير للذكاء الاصطناعي والمتخصص في البنية التحتية للإنترنت وهندسة الأنظمة، وأنظمة قياس الإننترنت، وتقنية المحاكاة الافتراضية، والأنظمة الموزعة، والتحليل المتقدم للبيانات واستخراجها، وتصميم بروتوكول التطبيقات.

ويشارك أيضا دكتور باسل مفتاح وهو شريك في "جلوبال فنتشرز"، وعضو لجنة الاستثمار في شركة "دبي أنجيل إنفستورز"، ويمتلك "مفتاح" خبرة 18 عاما في الأسواق الناشئة والمبيعات والتخطيط، بالإضافة إلى دكتورة رضوى راغب حزين صاحبة جائزة أفضل قيمة مضافة من "LINKDoTNET k" ومسئول أول صناعة البرمجيات، والقائم بأعمال رئيس شركة "إماراتيك".

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى الأول من يونيو 2022.