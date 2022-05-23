شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برنامج تدريبى حول تحليل متبقيات المبيدات لمتخصصين من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برنامجا تدريبيا لعدد من المتخصصين من ليبيا بمقر المعمل، وذلك في اطار برنامج تبادل الخبرات العلمية والفنية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الدول العربية وتقديم كافة الخدمات المتاحة وسبل الدعم الفني لهم.

وأضافت مدير المعمل، أنه سيتم تدريب المتخصصين، حول طرق التحليل في قسم متبقيات المبيدات وباستخدام أحدث طرق التحليل والأجهزة، حيث من المقرر أن يستمر هذا التدريب على مدار أسبوع كامل بالمعمل ليشمل تدريباً عملياً ونظرياً في مجال متبقيات المبيدات.

وأضافت عبداللاه، أن المعمل يقوم بتنظيم برامج تدريبية دولية للدول الأفريقية والعربية في التخصصات المختلفة في مجال تحليل الملوثات لسلامة الغذاء وبالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال.