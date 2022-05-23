شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 223 ألف جنيه مستحقات مصريين متوفين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين متوفين، بلغت 59 ألفاً و443 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 223 ألفاً و946 جنيها مصريا تقريبا.

وقالت زارة القوى العاملة، فى بيان، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضافت، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "إبراهيم.م.ح.أ" المتوفى أثناء قضاء الإجازة السنوية له بمصر ، حيث تم التواصل مع شركة حمد المنيع وشركاه للتجارة والتى كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة ، وما زال على رأس العمل لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 21 ألفاً و653 ريالا.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل "محمد.ع.م" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها قبل وفاته لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى بمبلغ 37 ألفاً و 790 ريالا.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي تم تحويل المبالغ المحصلة بإجمالي 59 ألفا و 443 ريالا سعوديا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.