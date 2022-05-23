شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إبراهيم جاد عضوا بمجلس إدارة مؤسسة "روزا اليوسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بتعيين الكاتب الصحفى إبراهيم جاد، عضوا بمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية.

يذكر أن الكاتب الصحفى إبراهيم جاد انضم للعمل فى روزاليوسف كمحرر سياسى ثم محررا لمجلس الوزراء حتى 2014 وشارك فى تغطية الحرب فى سوريا وليبيا فى 2017، وحصل على جائزة التفوق الصحفى من نقابة الصحفيين.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل الموافقة على صرف حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه "ثلاثمائة جنيهًا" لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين –إداريين –عمال"، اعتبارًا من مرتب شهر يوليو 2022، على ألا تضم إلى الأجر الأساسي.

يأتى ذلك حرصًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مساندة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية، ووافقت الهيئة على تبكير صرف الحافز الشهرى المقطوع المشار إليه اعتبارًا من مرتب أبريل 2022.