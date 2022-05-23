شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تسقط عضوية 3 من أعضائها بعد إثبات تورطهم فى أعمال مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قرارات لجنة التأديب بشأن إسقاط عضوية 3 من أعضائها، هم: "م.أ.ع" حر، و"م.ا.أ" مدرس بإحدى الجامعات، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية، و"ع.ع.ع" مدير شئون صحية بإحدى المحافظات لاتهامه بأعمال سب وقذف.

وطالبت النقابة العامة جميع أعضاء النقابة العاملين بالقطاع الحكومى والخاص الالتزام بلائحة آداب المهنة، وتنفيذ القرارات.

وكانت قد قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى فتح تحقيق عاجل، وتعليق عضوية أخصائيى العلاج الطبيعي المحالون إلى النيابة العامة، تزامناً مع مجريات الحادث الأليم الذي وقع بأحد مراكز العلاج الطبيعى لوفاة أحد المرضى به، من منطلق الحرص علي صحة المريض المصري ومهنة العلاج الطبيعى، موضحه أن الذين تقرر تعليق عضويتهم من النقابة العامة للعلاج الطبيعي لحين الانتهاء من التحقيقات، هم:- "أحمد.ج"، "محمد. ع"، و"نورهان. ا".

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي حرصها علي تطبيق كافة الإجراءات القانونية وإلزام مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص طبقاً لقانون رقم (3) لسنة 1985 لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي للمراكز والتعاون مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية لمنع التجاوزات والمخالفات ومنتحلي صفة دكتورعلاج طبيعي .



