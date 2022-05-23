شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القاهرة: تطوير وتحسين منظومة العمل لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى اجتماعا بالفائزين بعضوية ورئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة خلال الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى بإشراف قضائى كامل، مؤكدا على أهمية الدور الفعال الذى تقوم به نقابة العاملين فى تعزيز وتنمية ولاء العاملين تجاه الشركة والتواصل مع قياداتها والعمل على توضيح آليات العمل التى تقوم بها فى خدمة العاملين والمواطنين، والتواصل مع العاملين لتوضيح أهمية القرارات التى تصدر عن مجلس الإدارة ورئيس الشركة، مطالبا بضرورة استمار دعم التطوير والتحسين بجميع منظومات العمل داخل الشركة.

وقال الشيمى، إن الشركة تعمل بشكل كامل مع النقابة، لإنهاء أى مشاكل تخص العاملين والعمل على حلها فى إطار الأسرة الواحدة من أجل رفعة الشركة واستمرار نجاحها فى كافة القطاعات مع وضع مخطط كامل لتنمية الخدمات التى تقدم للعاملين والتوسع فى مشروع العلاج الموحدة لجميع العاملين فى الشركة، والعمل على تطوير وتحديث المستشفى الخاصة بالعاملين بالشركة وزيادة التعاقدات الخاجية مع مستشفيات متميزة ومتطورة وتوفير العلاج الخاصة بالعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والشركة لن تتخلى عنهم حتى بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش، هم وأسرهم، بالإضافة إلى تطوير نظام المصايف والتعاقد مع أماكن سياحية جديدة تتناسب مع مكانة الشركة والعاملين بها حتى يمكنهم القيام بواجبهم فى خدمة المواطنين وتوفير كوب ماء نقى والعمل على خدمة المواطنين.

أشار الشيمى، إلى أهمية تكامل الدور الذى تقوم به النقابة تجاه العاملين مع الإدارة العليا للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل الشركة وتوفير بيئة ومناخ مناسب لاستمرارية نجاح وتقدم الشركة.

أوضح أن نجاح نقابة العاملين قائم على التنسيق الكامل مع الإدارة فى مختلف المجالات والتواصل مع العاملين بشكل يومى لبحث مشاكلهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن جميع المطالب المشروعة والتى تخدم العمل مستجابة ولن يتم رفض أى مقترح بناء لخدمة العاملين.