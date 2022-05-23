شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية X 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصات المجتمع المدنى تحت رعاية وزارة التضامن مبادرة "بلدنا تستضيف تغير المناخ"، ما أسموه بـ"ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية" في ضوء التهديدات المتنامية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض بما يؤثر على الموارد واستقرار المجتمعات المحلية.

وخلال هذا التقرير سيتم رصد أهم المعلومات عن هذا الميثاق

1- مع زيادة الملوثات التي تسببت في التدهور البيني في العالم وأثرت على معدلات التنمية دوليا ومحليا ، وتنامى مخاطر تدهور التنوع البيولوجي وتأثير ذلك على الكائنات الحية ، وتوفير الغذاء وتنوع المحاصيل ، كانت الحاجة إلى تعديل السلوك الإنساني ليسهم بشكل إيجابي في حماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية.

2-ياتى ميثاق شرف للتغيرات المناخية من أجل السعي نحو زيادة الوعي بقضايا المناخ والبيئة.

3-كما يتضمن ضرورة تحقيق الشراكة بين مختلف الأطراف في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة .

4-ياتى أيضا ميثاق شرف مواجهة تغير المناخ للتأكيد على بناء حضارة جديدة لجمهورية جديدة أساسها العلم والابتكار والإبداع .

5-تم إطلاق ميثاق الشرف للتغير المناخي بالتوازى مع ما قامت به مصر من جهود على المستويين الوطني والدولي في قضية التغيرات المناخية ، وخطواتها السريعة لتحديد مساهمتها في العمل المناخي.

6- ميثاق شرف التصدى لمواجهة تغيرالمناخ من أجل دمج بعد تغير المناخ ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي فى مصر .

7-وميثاق شرف التصدى للتغيرات المناخية يدعم حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا ، والتي على إثرها توجت باختيار مصر التنظيم قمة المناخ COP27 .

8-طالب ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، كل كمصريين على المستوى الشخصي والمجتمعي بالكثير من الالتزامات السلوكية والتعهدات البيئية والمناخية التي ترسخ مفهوم ان لا حياة بدون بيئة ومناخ مستدامين.

9- تضمن ميثاق شرف مواجهة تغير المناخ ضرورة التعهد بجمع توقيعات من الشباب والشيوخ رجالا ونساء ، من مختلف الشرائح والطبقات والدرجات العلمية والمواقع الاجتماعية ، حكوميين ومدنيين ، ومن مختلف المهن وبلا تمييز بين جنس أو عقيدة , بضرورة الحافظ على بيئة وطننا.

10-كما تضمن تعهد ميثاق شرف مواجهة تغير المناخ على ضرورة العمل على قدر المستطاع وبكل ما أوتينا من قوة على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة ، امتدادا لما فعله أجدادنا.

جدير بالذكر أنه شمل الميثاق دباجة مرتبطة بالتعهد المعنوى والمادة جاء نصها كالتالى:" ، أتعهد أنا المصري كما تعهد أحدادي القدماء العظام بانتي لن أقطع شجرة وسأحافظ على كل نبات وأبذل جهدي لزيادة عدد الأشجار لن ألوث ماء النهر ان أسرف في استخدام المياه لن ألفي ولن أحرق نقاباتي لن أستهلك أكثر من حاملي لن أسرف في استخدام الطاقة لن أتوانى عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة سأساهم في تشجيع وإقناع المحيطين بفكرة الانتاج والاستهلاك المستدام ساساهم في تشجيع واقناع المحيطين بالتعدد والالتزام بكل ما سبق".