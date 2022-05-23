شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومنع دخول المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع دخول التليفون المحمول داخل اللجان، لمنع تصوير الأسئلة، مؤكدة أنه فى أطار الجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، تبين عدم انضباط بعض اللجان ومخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة لأعمال الامتحانات.

وشددت المديريات التعليمية، علي الإدارات التعليمية، بعدم اصطحاب أي تليفونات محمول داخل اللجان الامتحانية، سواء للطلاب أو العاملين باللجنة، وأنه في حالة اصطحاب الطالب التليفون يقوم رئيس اللجنة باستلام التليفونات من الطلاب قبل بدء اللجنة وتسليمها بعد انتهاء اللجنة تحت مسئوليته الشخصية.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.