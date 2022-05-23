شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديسة ريتا بكنيسة سيدة الكرمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبو العلا.

وشارك في الصلاة والاحتفال الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب فرنسيس نظمي، راعي الكنيسة، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، والأب لوقا عايد الفرنسيسكاني، بالإضافة إلى الرهبان والراهبات.

وأعطى الأنبا إبراهيم إسحاق كلمة العظة بعنوان "القداسة"، وفي نهاية القداس، أقيم تطواف بتمثال القديسة ريتا.

وانتهى القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك للحاضرين.