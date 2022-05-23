شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تكلفة إنشاءات جامعة الزقازيق الأهلية 2 مليار و53 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حول مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة الزقازيق الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح د. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي، أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، و تشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الجامعة سوف تُقدم في مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).