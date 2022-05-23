شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بالإسكندرية بحضور أكرم القصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية مساء اليوم الإثنين، مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الإعلامية.

وتبدأ فعاليات مؤتمر الشباب وصناعة التغيير بالجلسة الافتتاحية حول الشباب و رؤية حول الحوار الوطني للدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويليه كلمة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتأتى الجلسة تحت قيادة سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز- وزيرالشباب والرياضة السابق والدكتورة. غادة على عضو مجلس النواب وعضوهيئة التدريس جامعة القاهرة، ويقود الجلسة حلمي النمنم - وزير الثقافة السابق.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذي ملؤسسة ميدياتوبيا.

وتأتى فعاليات الجلسة الثالثة غدا حول قضية الشباب و تعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور. يوسف الورداني مساعد وزيرالشباب والرياضة، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسى ويقود الجلسة : الدكتورة. مي مجيب – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.