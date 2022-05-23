شكرا لقرائتكم خبر عن كلية آداب حلوان تستقبل طلاب جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية الآداب جامعة حلوان، طلابا من قسم اللغة العربية بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، وذلك لحضور محاضرات بقسم اللغة العربية لمدة شهر، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، وتنظيم مكتب العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على العلاقات الوطيدة بين الجامعتين والتعاون المثمر فى شتى المجالات والذى أسفر عن العديد من الأنشطة الدولية، مؤكدا على دعم سفارة أوزبكستان في مصر وحرصها على المشاركة فى كافة الفعاليات الدولية بين الجامعتين .

وأشاد الدكتور حسام رفاعى، بالتعاون المثمر مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية ودور التبادل الطلابي بين الجامعتين فى تعزيز التبادل الثقافى والحضاري بين الدولتين وإكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وكفاياتهم بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، مؤكدا أن الطلاب يحظون بكافة أشكال الرعاية والاهتمام والإقامة المميزة بالحرم الجامعى.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، إلى دور مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين فى تفعيل شتى أنشطة التعاون من تبادل أكاديمي، وبحوث مشتركة، والمشاركة في مؤتمرات دولية، و سيمنارات بحثية، بالإضافة إلي التعاون المشترك فى المشروعات الممولة دوليا، وتم توقيع المذكرة في ديسمبر 2021 فى زيارة نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي دكتور اليور محمودوف.

كما أعربت د الدكتورة مها حسنى، عن سعادتها وتقديرها للتعاون المشترك بين قسمي اللغة العربية بالجامعتين، وأشادت بالدور الرائد لأعضاء هيئة التدريس فى تطوير درجة جامعية مشتركة فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك دور مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى تنسيق جهود التعاون الدولي وتيسير سبل التواصل بين الجامعتين .

كما رحبت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب بطلاب جامعة طشقند فى رحاب كلية الآداب، مع تقديم عرض تقديمي عن جامعة حلوان وتخصصاتها الفريدة ونقاط التميز بها، بالإضافة إلى عرض فيلم خاص بكليات الجامعة المختلفة داخل وخارج الحرم.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال أن التعاون بين جامعتي حلوان وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية بدأ منذ أكتوبر 2020 من خلال عدة أنشطة مثل المحاضرات الافتراضية والمؤتمرات الدولية في مجالات متعددة منها الاقتصاد، والسياحة، واللغة العربية، واللغات الشرقية.

كما تم توجيه الشكر إلى إدارة كلية الآداب وعلى رأسها الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، و الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية على جهودهم المختلفة فى تنظيم برنامج الزيارة ورعاية الطلاب واصطحابهم في جولة سياحية لمعالم القاهرة والإسكندرية وحضور عرض مسرحي بمسرح الجمهورية.