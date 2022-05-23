شكرا لقرائتكم خبر عن ما الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتى للثدى؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الموعد المناسب لفحص الثدى للكشف عن الأورام يتضمن الفحص مرة كل شهر بعد الدورة الشهرية .

وأضافت وزارة الصحة، أن السرطان يظهر علي شكل كتل غبر مؤلمة وسماكة في الثدى، مؤكدة أنه يجب زيارة الطبيب عند ظهور علامات غريبة في الصدر .

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