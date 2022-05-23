لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بـ5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعن عدد من مدريات الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، مد فترة الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطى الدخل.

ونعرض في السطور التالية تفاصيل التقديم ومواعيد الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

الشقق تتواجد في 4 محافظات هم: (القليوبية – المنيا – أسيوط – الأقصر- الوادي الجديد)، وفي كل محافظة يوجد مواعيد محددة للحجز والتقديم، كما تختلف مواصفات الشقق والأسعار بين كل محافظة والأخرى.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة القليوبية:

أعلنت محافظة القليوبية، مد فترة الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، بمساحة 90 مترا، بمدينة الخانكة وعرب العليقات في أبو زعبل، بمساحة 90 مترا، وعلى من يرغب في الحجز التوجه إلى مقر المديرية بمدينة بنها – شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا خلف أمن الدولة.

وأكدت المحافظة، أن التقديم متاح حاليا وحتى يوم 30 مايو الجاري، ويتم الحضور إلى مقر مديرية الإسكان من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ2 ظهرا،

ويصل سعر كراسة الشروط 355 جنيه لمحدودى الدخل، و405 لمتوسطى الدخل الأعلى دخلا والفئات الأخرى، وسوف يتم تسديد مقدم الحجز عند التعاقد مع الجهة الممولة 10% من ثمن الوحدة لمحدودى الدخل و15% من ثمن الوحدة لمتوسطى الدخل.

محافظة أسيوط:

أما في محافظة أسيوط فالشقق تتواجد في 8 مراكز هم (ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب، أبو تيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد).

الحجز مستمر حتى 17 يونيو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

محافظة المنيا:

في محافظة المنيا تتواجد في المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط.

الحجز مستمر حتى 30 مايو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

محافظة الأقصر:

مواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة: المدامود مدينة الشمس، بجوار مدخل مدينة طيبة- الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب- وصلة الصحراوي بالقرنة- حاجر الضبعية بمركز القرنة- أبو قليعي بأرمنت- حاجر الرياينة بأرمنت- توماس بإسنا- الشغب بإسنا- غلدير بإسنا.

الحجز مستمر حتى 17 يونيو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

أسعار الشقق الإسكان الاجتماعي وشروط الدخل:

بالنسبة للفئات المتقدمة من محدودي الدخل، يكون الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه، وحد أقصى 4500 جنيه للفرد، وستة آلاف جنيه للأسرة، حيث تبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 10% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، إلى جانب وديعة الصيانة التي تقدر بـ 9200 جنيه.

إضافة إلى مبلغ 355 جنيه مصاريف إدارية، ليكون السعر الإجمالي للوحدة شامل وديعة الصيانة 193 ألف و200 جنيه، ويتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عاما (تحدد طبقا للدخل والسن)، بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 3% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

شقق درة الوادي بمحافظة الوادي الجديد:

كما يستمر الحجز والتقديم في شقق درة الوادي بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم الإعلان عن طرح 160 وحدة جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الأولى بمشروع درة الوادي في مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم 26 مايو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الهمم، حيث يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، ويشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ولا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

كما يكون ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، ويكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة، والحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ 2021.