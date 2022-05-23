مجالس إفتاء للنساء وبرنامج للأطفال.. وزير الأوقاف يكشف أبرز الأنشطة الدعوية بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستدشن رابطة تضم خريجي اتحاد الإذاعات الإسلامية من الدورات التي تعقد بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والواعظات.

وأضاف خلال حفل ختام الدورة العلمية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، الاثنين، بمقر وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد دورة أخرى لباقي أعضاء الاتحاد بعد موسم الحج، كاشفا أنه تم تكثيف الأنشطة بالمساجد الكبرى، وهي عبارة عن درس العصر لمدة خمسة أيام، وخاطرة العشاء أربعة أيام، ومقارئ للجمهور بعد صلاة العصر كل يوم الجمعة.

وأشار إلى أنه تم عقد مجالس إفتاء ومقاري، وتمت إعادة فتح الكتاتيب وهي غير مرتبطة بسن، والبرنامج الصيفي للأطفال وهو تربوي بجانب حفظ القرآن، وبذلك أصبح المسجد على مدار اليوم به أنشطة دعوية.

ولفت إلى أنه تم فتح مجالس إفتاء للواعظات بالمساجد الكبرى للمرة الأولى، للرد على فتاوى النساء، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الوزارة لتحديث مكتبات المساجد.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف قررت مد جميع مكتبات المساجد بمؤلفات الوزارة والتي تصل لأكثر من ٣٠٠ كتاب.