"شرق الدلتا للكهرباء": ٩ مليارات جنيه لتطوير الشبكة الموحدة بشمال وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة ٩ مليارات جنيه.

وأشار أبو سنة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إلى أن المحطة تقوم بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد، وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة؛ مثل محطة تحلية المياه بالكيلو ١٧، ومطار العريش والميناء البحري.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أنه يجري إنشاء محطة إنتاج جديدة بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه، بقدرة ٢٥٠ ميجاوات؛ حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أي طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة.

وأشار أبو سنة إلى أن المحطة تقوم بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة؛ مثل محطة تحلية المياه بالكيلو ١٧ ومطار العريش والميناء البحري.

وأضاف رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أن إجمالي الإيرادات خلال عام الموازنة بلغ نحو 25 مليارًا و745 مليون جنيه، مقابل إجمالي المصروفات 21 مليارًا و750 مليون جنيه؛ بصافي ربح يقدر بنحو 3 مليارات و995 مليون جنيه.

وتابع أبو سنة بأنه تم إعداد الموازنة على أساس تنفيذ استثمارات بمبلغ مليار و149 مليون جنيه خلال العام المالي 2022- 2023؛ تم تمويلها من مصادر التمويل الذاتي للشركة، موضحًا أنه تم استهداف إنتاج طاقة كهربائية بموازنة العام المالي المقبل قدرها 30 مليارًا و431 مليون كيلووات/ ساعة، وطاقة مباعة قدرها 29 مليارًا و340 مليون كيلووات/ ساعة.