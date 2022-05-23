بعد محضر شيرين عبد الوهاب.. التحفظ على حسام حبيب وعرضه على النيابة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في تطور جديد لأزمة المطرب حسام حبيب وطليقته شيرين عبد الوهاب، اقتادت قوات الأمن "حبيب" للمثول أمام النيابة العامة على خلفية اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، اليوم الاثنين.

الفنانة شيرين عبد الوهاب طليقة "حبيب" حررت محضرًا ضده في وقت متأخر من المساء طالبت فيه بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها وابنتيها أو إيذائهن وذلك بعد استغاثتها بشرطة النجدة.

مفاجأة حملتها التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، وأشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، فمع وصول قوات الشرطة فيلا شيرين عبد الوهاب بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد تحفظت على سلاح شخصي بالمطرب.

بالفحص والمعاينة توصلت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة الشيخ زايد والرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى أن رخصة السلاح منتهية منذ عام 2019، فتم التحفظ عليه والسلاح.

ظهر الاثنين، مثل المطرب حسام حبيب أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في واقعتي حيازة سلاح بدون ترخيص والمحضر المحرر ضده من طليقته شيرين عبد الوهاب.