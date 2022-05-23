ضبط شخص لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من احدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "مجهول الهوية") مصاب بجرح طعنى من الجهة اليسرى "أدى لوفاته".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حضور المجنى عليه للمستشفى مستقلاً دراجة بخارية "توك توك" وبه الإصابات المشار إليها إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه وعُثر بحوزته على بطاقة رقم قومي "غير خاصة به" ، أمكن التوصل إلى صاحب الرقم القومي (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية).. باستدعائه أقر بتعرضه لواقعة سرقة حافظة نقوده.. وأمكن من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بأن المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة)، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه وطالبه بدفع المبلغ المالي قيمة بيع الهاتف المحمول وطلب منه اقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، ولاذ بالفرار.

وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.