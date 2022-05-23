بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها فوجئت بقيام (شخصان) يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها أوراق خاصة بعملها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقات نارية – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المشار إليها "تم ضبطها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين وأقرا بارتكابهما عدد 9 حوادث سرقة متنوعة بذات الأسلوب، والتصرف في الهواتف المحمولة المستولى عليها من متحصلات نشاطهما بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة – مقيم بذات الناحية).

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.