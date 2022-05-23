المصنفات: ضبط 3 أشخاص لحيازتهم 7 آلاف خط محمول بدون عقود في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت وحدة مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة 3 أشخاص بحوزتهم 7 آلاف خط هاتف محمول لقيامهم ببيع الخطوط لعملائهم بدون عقود وبسعر أقل من تداوله بالشركات المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة المعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة مفادها قيام (أحد الأشخاص، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة تابعة لبعض شركات الاتصالات خارج منافذ الشركات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث المصنفات من ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما 1000 خط هاتف محمول بدون عقود).

وبمواجهتهما اعترفا ببيع الخطوط لعملائهما بدون عقود وبسعر أقل من تداوله بالشركات المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأنهما تحصلا على الخطوط من (صاحب مكتب إستيراد أجهزة كمبيوتر وإكسسوارات – كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة)، تم ضبطه بالمكتب ملكه وعثر بداخله على (6000 خط هاتف محمول بدون عقود – كمية من عقود خاصة بشركات الهواتف المحمولة خالية البيانات وأخرى مدون بها بيانات أشخاص مختلفة – كمية من الأكلاشيهات الخاصة بشركات المحمول – جهاز "لاب توب" يحتوي على أسماء العملاء – 5 هواتف محمولة لتسهيل اتصاله بعملائه – 2 كيسة كمبيوتر – شاشة كمبيوتر).

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وأقر بتحصله على الخطوط المضبوطة بحوزته من بعض موظفين المبيعات بفروع الشركات المشار إليها، وباقي المضبوطات بقصد استخدامها في تفعيل الخطوط وتسجيل بعض العقود للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق