"الداخلية" تواصل توجيه القوافل الإنسانية بنطاق محافظتي القاهرة وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي (القاهرة - جنوب سيناء).

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك في كل مكان).