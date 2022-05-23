طالقبض على 3 أشخاص لتعديهم على 3 آخرين وسرقتهم بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على 3 أشخاص آخرين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات – 3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح قطعية بالجسم" ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة) حيث قررت الأولى بأنه حال سير الُمبلغين بالسيارة ملكها بدائرة القسم استوقفهم (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وفوجئوا بقيام إثنين منهم بالتعدي عليهم باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثين إصابات المُبلغين المنوه عنها، واستولوا منهم على (مبلغ مالي) كرهاً عنهما ، ولاذوا بالفرار مستقلين مركبة " توك توك" ملك وقيادة أحدهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 قطعة سلاح أبيض) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.

كما أقر أحدهم بوجود خلافات بينه وبين أحد المُبلغين، فخطط للانتقام منه ونظراً لعلمه بميعاد تحصيل المجنى عليهم المبالغ المالية من عملائهم، قام بالاشتراك مع باقي المتهمين بتتبعهم باستخدام المركبة المشار إليها، وتمكنوا من إستيقافهم وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وبسؤال المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.