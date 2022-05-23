ضبط سيدة وزوجها يسرقان السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة وزوجها لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بالقاهرة، وإعادتها إليه.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بأنه أثناء سيره بدائرة القسم تعطلت السيارة ملكه فتركها بذات المنطقة وسافر إلى إحدى المحافظات، وعقب عودته اكتشف سرقة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام (أحد الأشخاص- سيدة) بالاستيلاء على السيارة باستخدام ونش والانصراف بها وأمكن تحديد الونش المُستخدم في نقل السيارة ، وتبين أنه قيادة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة)، وباستدعاء الأخير قرر بتلقيه اتصال هاتفي من إحدى السيدات مفاده تعطل السيارة خاصتها بدائرة القسم ورغبتها في نقلها لإحدى ورش إصلاح السيارات فتوجه إليها وقام بنقل السيارة لإحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، ونفى علمه بكون السيارة مُبلغ بسرقتها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد سالفة الذكر وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (زوجها ، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أحد المتهمين "الزوج" بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ومشاهدته السيارة المستولى عليها متوقفة منذ فتره "غير مُحكمة الغلق " أثناء جلوسه على أحد الكافيهات الكائنة بالمنطقة محل البلاغ، فاختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها وإصلاحها والتصرف فيها بالبيع، وفى سبيل ذلك قام بالاشتراك مع زوجته بالاستعانة بونش أعطال، وقيام زوجته بإيهام قائده بأن السيارة خاصتها معطلة وسرقتها على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.