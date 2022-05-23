شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.75 جنيها.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيها.
- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
الفلفل البلدى 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
فاصوليا 11
- بلح بارحى 34 جنيه
بسلة 11
بامية 32
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
وورق عنب 19 جنيه
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 11 جنيه
جوافة 15
خوخ 8.5