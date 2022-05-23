شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيها. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيها. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها. فاصوليا 11‎ ‏- بلح بارحى 34 جنيه بسلة 11 بامية 32‏‎ ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎وورق عنب 19 جنيه ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه. ‏ برتقال بلدى 5 جنيه الفراولة 11 جنيه جوافة 15 خوخ 8.5