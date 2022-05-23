شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معهد الإرشاد الزراعى ينتهى من تنفيذ 10 ندوات إرشادية × 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ 10 ندوات إرشادية مختلفة في 8 محافظات، بالتعاون مع معاهد ومعامل المركز المختلفة، خلال الاسبوع الماضي، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد، حيث تأتى هذه الندوات كجزء من سلسلة الندوات الإرشادية المكثفة التى يتبناها المعهد في الفترة الحالية، بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين حول الممارسات الزراعية الجيدة في مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية مصادر الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد.

وتابع وكيل المعهد، أنه تم تنفيذ 10 ندوات إرشادية فى محافظات: أسيوط، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، وبور سعيد، ودمياط، والدقهلية.

وأضاف، أن برنامج الندوات تمثل في 3 ندوات إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وآثارها علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصرى وسبل التكيف معها. وتم تنفيذها في محافظات: بورسعيد، والقليوبية، والغربية، فضلا عن ندوتين حول " تصنيع السيلاج من المخلفات الزراعية " ، تم تنفيذهما في محافظتى كفرالشيخ، والدقهلية.

وقال حيمري، إنه تم أيضا تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " تأثير استخدام الأعلاف علي طعم لحوم الماشية وصحتها"، تم تنفيذها في محافظة الجيزة ، كذلك ندوة إرشادية، حول "ترشيد إستهلاك الغذاء في ظل أزمة الغذاء العالمى " تم تنفيذها في محافظة الجيزة، كذلك ندوة إرشادية حول "استراتيجيات الزراعة الحديثة تحت ظروف الاراضي المتاثرة بالملوحة علي محاصيل الخضر" تم تنفيذها في محافظة دمياط.

وأضاف، أنه تم أيضا تنفيذ ندوة إرشادية حول " التحصينات الخاصة بالدواجن وكيفية الوقاية من الأمراض التى تصيب الدواجن " تم تنفيذها بمحافظة دمياط، كذلك ندوة إرشادية حول "ريادة الأعمال بالمناطق الريفية" تم تنفيذها بمحافظة أسيوط.