شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع الجيزة تستقبل 35 ألف طن قمح.. والمحافظ يشدد على تسهيل الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انتظام عملية توريد محصول القمح بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة، حيث بلغ ما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد 2022 حوالي 35 ألف طن من الأقماح حتي الآن وذلك بعدد 14 موقعا تبلغ سعتها التخزينية 259 ألف طن.

وأضاف محافظ الجيزة، أن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزين والتحقق من جودة وصلاحية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حافظا على سلامة العاملين والصحة العامة لهم .

وأشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بعدد 14 موقعا بأنحاء المحافظة التابعة للبنك المصري الزراعي وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع.