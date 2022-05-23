شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تستعد لصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين بالزيادة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل تستعد المديريات والإدارات التعليمية لصرف مكافاة الامتحانات، إضافة إلى صرف مكافاة امتحانات الشهادة الإعدادية بالزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم الصرف من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية لتصبح كالتالي: أعضاء الهيئة الفنية لوضع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الأساسية والمهنية والفئات الخاصة يتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية، وتقرر زيادة قيمة المكافأة لتكون 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة، و30 جنيها عن نموذج الإجابة و60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة لها جلسة امتحان مستقلة ونموذج الإجابة 40 جنيها، ومكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة والعاملين بمركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة، ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة.

وأكدت الوزارة، أنه يمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بـ3 أيام، ويمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين، بالإضافة إلى مكافاة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الاسئلة ولا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في هذه الأيام.

وتابعت الوزارة: مكافآة المنتدبين للجان السير ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة ويمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بداية من تاريخ صدور خطابات التكليف وبالنسبة لاعضاء اللحنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومين و في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف الممثلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف.

وأوضحت الوزارة، أن مكافأة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية يتم زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد القصى 24 ورقة ويجوز العمل فترتين ( صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناء على موافقة السلطة المختصة، وفي حالة إجراء أعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية، وفي حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة ويتم الصرف من داخل ميزانية الإدارة ، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري 265 لسنة 1994 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.