قبل شراء مبرد مياه.. 6 نصائح تضمن كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين لاختيار مبردات المياه المنزلية بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل، لاعتباره من الأجهزة التي أصبحت يُعتمد عليها لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتضمَّنت النصائح على:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها.. وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- من أفضل صفات مبرد مياه، هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي، فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان، عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلَّا عند الضرورة.

6- يُفضّل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.