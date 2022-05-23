تعرف على خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات القطارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم الأحد، خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية داخل محطات القطارات.

وبدأت "السكك الحديدية" في إجراء تشغيل تجريبي بعدد من محطات السكك الحديدية كمرحلة أولى، وشملت المحطات التي تم تشغيلها تجريبيًا كلًّا من محطات (رمسيس- الجيزة- دمنهور- سيدي جابر- مصر بالإسكندرية).

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة .

الاحتفاظ بها حتى محطة الوصول.

الدخول طبقًا لاتجاه السهم الأخضر.

الماكينة تعمل على التذاكر والاشتراكات.

الماكينة تسمح بالعبور لحاملي التذاكر المميكنة.

وضع التذكرة على عدسة الماكينة لقراءتها.

وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.

لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الاشتراك.

الدخول بعد فتح الأبواب.