أم كلثوم نجيب محفوظ: هذه شروطي لإنتاج مسلسل عن حياة والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة أديب نوبل، رفضها تقديم السيرة الذاتية لوالدها في عمل درامي يقوم بتأليفه الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال.

وقالت أم كلثوم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الطريقة التي حدثت تجعلني أتشكك في المشروع نفسه، ولذا تغير موقفي عن البداية، ولن أقبل بطريقة الأمر الواقع التي يبدو أنهم يضعونني فيها".

وأضافت أم كلثوم: "لم يكن فيه مفاوضات بيننا من الأساس لإنتاج هذا المسلسل، وما حدث أمر قديم يرجع إلى أكثر من 8 سنوات مضت قبل وفاة شقيقتي، إذ التقينا أنا وأختي مع الكاتب عبدالرحيم كمال والفنان أحمد حلمي، وأبدوا رغبتهما في تحويل السيرة الذاتية لنجيب محفوظ إلى عمل درامي، وقتها عبرنا عن شعورنا بالترحيب، ثم اختفوا ولم نسمع شيئًا عن المشروع إلا منذ عامين، عندما ظهر كمال مجددًا ليعلن نيته بدء العمل الدرامي دون أن يتحدث معي وهو أمر غير مقبول، ووجدت بعض الأشخاص يقولون لي أنني التي أوقفت المشروع رغم أننا لم نتحدث من الأساس، في أي ترتيبات، وحتى أوافق يجب أن أوافق على السيناريو وكاتب السيناريو".

وأكملت: "الصيغة الصحيحة لبدء المشروع أن تتفاوض معي شركة إنتاج على الخطوط العريضة والتفاصيل، فإذا وافقت نتحدث بعد ذلك في تفاصيل السيناريو، أنا ماليش كلام مع السيناريست، وطالما لم تحدثني أي جهة إنتاج فلا موضوع أصلًا".

وواصلت: "ما حدث يجعلني أغير موقفي وأتشكك لأنهم سيتحدثون عن حياة شخص وسمعته وبالتالي إذا لم يحدث كل شيء بالأصول فهو أمر يجعلني أقلق"