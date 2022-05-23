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رغم الأزمة العالمية.. مؤشرات مميزة للاقتصاد المصرى فى 2022 "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصرى جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تشير إلى توقعات مميزة خلال العام الحالي

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز هذه المؤشرات:

 

7 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس نهاية 2022


الاقتصاد المصرى

  12مليار دولار إيرادات السياحة المتوقعة

 

32.5  مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

 

43.6   مليار دولار حجم الصادرات المصرية في 2021

 

%50مساهمة القطاع الخاص المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي

 

%50 زيادة في المشروعات الصديقة للبيئة

 

376  مليار جنيه مخصصات للاستثمارات العامة

 

132 مليار جنيه فائض أولى مستهدف تسجيله العام المالى المقبل

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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