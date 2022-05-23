شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأزمة العالمية.. مؤشرات مميزة للاقتصاد المصرى فى 2022 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصرى جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تشير إلى توقعات مميزة خلال العام الحالي

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز هذه المؤشرات:

7 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس نهاية 2022



الاقتصاد المصرى

12مليار دولار إيرادات السياحة المتوقعة

32.5 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

43.6 مليار دولار حجم الصادرات المصرية في 2021

%50مساهمة القطاع الخاص المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي

%50 زيادة في المشروعات الصديقة للبيئة

376 مليار جنيه مخصصات للاستثمارات العامة

132 مليار جنيه فائض أولى مستهدف تسجيله العام المالى المقبل