شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات هامة أمام لجان مجلس النواب اليوم.. والموازنة تتصدر جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فمن المقرر أن تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023.

كما تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، كذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، ومنها جهاز حماية المستهلك.

وتناقش العلاقات الخارجية أيضا، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي الوزارة، كما تجتمع لجنة الشئون العربية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير الخارجية بشأن زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في ظل العلاقات السياسية والتنسيق المتبادل بين مصر والإمارات، وتستعرض لجنة الشئون الإفريقية، نتائج تقرير المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية (الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء).

وتستمع لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى عرض رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل شبه جزيرة سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

وتجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، أبرزها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إدراج محافظة أسيوط ضمن منظومة مكافحة السحابة السوداء، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال هلال، بشأن إنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية – محافظة الجيزة.

وتناقش لجنة القوى العاملة، طلب إحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسي جلال، بشأن فسخ التعاقد لعدد 1500 عامل وموظف من العاملين بشركات نقل الركاب والبضائع.

وتجتمع لجنة الصناعة، لمناقشة دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن متابعة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم(220 لسنة 2021) لوزير التنمية المحلية والمحافظين لإزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بمحافظة سوهاج، كما تقوم اللجنة باستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة في الفترة من 23-26 مارس إلى محافظات (الغربية، الإسكندرية، البحيرة).

وتجتمع لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 (فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها.

وتناقش الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيتهم لوزارة الموارد المائية والري مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنية كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا محافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث، ,أيضا مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الري بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن المطالبة سداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلاً من عشرين عاماً مثل المرحلة الأولى.

كما تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي، دور البحث العلمي في خدمة الصناعة الوطنية، وما يقوم به المركز القومي للبحوث، ومركز بحوث تطوير الفلزات، ومعهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد بحوث البترول في هذا المجال.

وتناقش الشئون الدينية والأوقاف، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بإحلال وتجديد المساجد عموما وخاصة التي تقع في زمام القرى خارج الحيز العمراني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية ميت الموز، بمركز شبين الكوم.

وتستكمل لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، من خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية).

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار ، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة.

وتناقش لجنة السياحة والطيران المدني، مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة الطيران المدني، والهيئات التابعة لها.

وتناقش لجنة الشئون الصحية، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خالد أبو خطيب، بشأن عدم إقامة وإنشاء الوحدة الصحية بأبو خطيب أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، رغم الحاجة الملحة لإقامتها، وعدم البدء في تطوير مبني الباطنة بمستشفى أبو المطامير العام الصادر له قرار إزالة منذ عشر سنوات وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لأعوام 2017/2018، 2019/2020، 2020/2021 دون جدوى، وإمداد مستشفى أبو المطامير العام محافظة بالبحيرة ومستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون بجهاز أشعة رنين، وإمداد مستشفى النوبارية وأبو المطامير – محافظة البحيرة، بجهاز اشعة مقطعية CRM.

كذلك الطلب المقدم من النائبةسناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ما سبق وأشر به السيد وزير الصحة بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط الوزارة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي– محافظة البحيرة.

وطلب النائب طلبة النحال، بشأن إنهاء الأعمال المتبقية لإحلال وتجديد مستشفى مركز بدر المركزي– محافظة البحيرة.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة - دمياط بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2022/2023 لـ الهيئة القومية للبريد، المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعميرمشروعي، قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك للجهات صندوق التنمية الحضرية، وهيئة تنمية الصعيد، وهيئة التنمية السياحية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

وتناقش الشباب والرياضة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023لكل من الهيئة العامة لإستاد القاهرة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وتجتمع لجنة حقوق الإنسان، لإقرار توصيات اللجنة بشأن مشروعي قانونيا بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023 فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.