مالديف جنوب سيناء.. وادى الوشواش حمام سباحة طبيعى اكتشفه البدو فى نويبع

القاهرة - سامية سيد - "وادى الوشواش" من أكثر الأماكن السياحية جمالا وروعة، فمنذ اللحظة الأولى لزيارتك له ستشعر وكأنك فى جنة يفوق سحرها جمال جزر المالديف، أو أكثر المعالم جاذبية فى ماليزيا أو تايلاند، ولكن الموقع الرائع موجود على أرض مصر، وفى قلب مدينة نويبع بجنوب سيناء، وصدق من وصفه بأنه كنز سياحى مفقود يحتاج من ينقب عنه ويكتشفه.

وتشتهر نويبع بغناها بالمعالم السياحية البديعة والطبيعة الصحراوية البدوية الساحرة التى تتخللها الكهوف والسهول التى تذوب فى هدوء مياه البحر الأحمر، وتتميز بهوائها النقى بعيدًا عن صخب وزحام المدن الكبرى، وتتعدد فى "الجميلة نويبع" مجموعة من الأودية التى نحتتها مياه الأمطار وشكلتها الرياح لتجعل منها قطعا فنية فريدة، ومن أبرزها "وادى الشواشي" أو "وادى الوشواش" كما يطلق عليه البعض، والبدو كانوا أول من اكتشفوا وادى الوشواش، بعد تساقط الأمطار.

والسيول فى تلك المنطقة وتجمع المياه فى البحيرة، والمنطقة بالغة الروعة والجمال الوادى، وتبعد حوالى 15 كيلو مترا من نويبع باتجاه طابا، وبالقرب من منطقة تسمى رأس شيطان، ويقع وادى الوشواش فى نطاق محمية أبو جالوم، وذلك الوادى تكون من سبب تساقط السيول فى الشتاء بين الجبال، ليصنع مسبحا طبيعيا، ممتعا لكل من يسبح فى مياهه الدافئة.

وبالرغم ارتفاع درجة حرارة المكان بدرجة كبيرة فى الصيف إلا أن الماء هناك لا يتبخر، موضحا أن مياه الوادى دافئة بسبب أحجار الجرانيت وجبال الفيروز اللى تحيط بالوادى من كل جانب، ويتكون وادى الوشواش من ثلاث عيون مياه عذبة، تستغرق ساعة ونصفا تسلقا للوصول إلى عين المياه الأولى، وستعبرها سباحة للوصول للعين الثانية والثالثة، وتلاحظ نقاء المياه وعذوبتها وسهولة التحرك بداخلها، ويصل عمق المياه لحوالى 8 أمتار تقريبا.

ويؤكد البدو من أهالى المنطقة أن تلك المنطقة رائعة الجمال لما بها من وديان وبحيرات، تحتاج إلى الدعاية لها والتسويق وتمهيد الطرق لسهولة الوصول إليها كذلك، بما يحافظ على المحمية من خلال تقديم الخدمات السياحية المفيدة.