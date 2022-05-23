شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشر أغلفة مجلدات المفاهيم للثانوية: نفس نسخة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا يوم الخميس المقبل٢٦ مايو ٢٠٢٢، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نص التغريدة كالتالي:

إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا يوم الخميس 26 مايو بإذن الله لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة [علمى علوم] والثانى لطلبة [علمى رياضة] والثالث لطلبة [أدبى]. تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.



غلاف مجلد المفاهيم لعلمى علوم غلاف مجلد المفاهيم لعلمى علوم



مجلد المفاهيم



