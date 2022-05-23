ضبط 11.5طن مقطعات وهياكل دواجن فاسدة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الأحد.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، بتجميع صاحب ثلاجة أطنان من الدواجن ومقطعاتها بصدد طرحها للمطاعم.

عقب تقنين الإجراءات ومداهمة الثلاجة، أمكن المدير المسؤول وبحيازته 11.5 طن دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع، ومن ثم تعريض حياة المستهلكين للخطر.

تم مصادرة المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.