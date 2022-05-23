المؤسسة القومية لتيسير الحج تكشف تفاصيل قرعة حج الجمعيات الأهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، تفاصيل قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022.

وأكد عبدالموجود خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة حج الجمعيات، وضع عديد من الخدمات والتيسيرات للحجاج المصريين، وتخصيص 3 آلاف تأشيرة لحجاج الجمعيات.

وأشار إلى أن وزارة التضامن، وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها،

وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما أشار إلى الاشتراطات الصحة المصرية منها: لم يسمح للفئات الأكثر عرضة للعدوى ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الرئة والأمراض النفسية والزهايمر، وحالات السمنة المفرطة، كما تم توزيع التأشيرات على مديريات التضامن على مستوى الجمهوري.

وأوضح عبدالموجود، أن إجمالي عدد الحجاج المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام بلغ 17666 متقدم وجاءت المحافظات الأكثر تسجيلا محافظة القاهرة يليها الجيزة.