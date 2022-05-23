نائب رئيس جمعية الصحفيين بعمان: اغتيال "أبو عاقلة" يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال نائب رئيس جمعية الصحفيين بعمان، سالم بن حمد الجهوري، إنَّ اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بكل المقاييس، وفوجئ بردة الفعل الدولية والعربية والجماهيرية، تجاه إعدام ميداني لأحد رموز الصحافة العربية، مشيرًا إلى أنَّ اغتيال شيرين، يُعيد القضية الفلسطينية برمتها وإعدام الصحفيين والتعرّض لهم، إلى الواجهة من جديد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنَّ بيانات التنديد التي أصدرتها النقابات والاتحادات الوطنية الدولية، تُشكل ثقل على الاحتلال وتعرية لهذه الممارسات التي تُعتبر غير إنسانية ليس فقط بحق الصحفيين ولكن أيضًا بحق الشعب الفلسطيني، ما يوجب أن يعود العالم والمجتمع الدولي إلى صوابه في القضية برمتها.

وأشار إلى أنَّ هناك العشرات ممن وقعوا ضحايا ممارسات الاحتلال خلال الفترة الماضية، علاوة على الملاحقات والإصابات في العين، مؤكدًا أنها متعمدة بحق الصحفيين في فلسطين.

ولفت إلى أنَّ هذا يُمثِّل علامة فارقة في مسيرة الصحافة العربية والفلسطينية، ويكشف مدى منهجية الإعدامات التي تُمارسها قوات الاحتلال، خاصة أن الحادث وقع ولم تكن هناك اشتباكات وكان هنا قنص متعمَّد في مكان محدد في رأس شيرين.

وأوضح أنَّ الاحتلال سيستمر في هذه التصرفات غير الإنسانية وسوف يُمارس نفس المخطط الممنهج، مطالبًا بتحرك جميع المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لملاحقة المسئولين عن الإعدامات الميدانية من الاحتلال والذي يفتخرون بجرائمهم.