الأوقاف: أكثر من 12 ألف تقدموا للبرنامج الصيفي "سجل طفلك" خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، إنه مع بدء إعلان التسجيل أمس على الموقع الإلكتروني للبرنامج الصيفي (سجل طفلك)، قام 12735 طفلاً بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني؛ يبدون رغبتهم في المشاركة في هذا النشاط.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت المجموعة الأولى من المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل والذي انطلق يوم الأحد المقبل في (282) مسجدًا.

وأشارت إلى أن أئمة جميع هذه المساجد من المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وسوف يتم صرف مكافأة لكل منهم وفق الجهد الذي يبذله وتقرير المديرية في نهاية البرنامج.

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