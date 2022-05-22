شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حقائق جديدة حول مرض جدرى القرود.. لا ينتشر بسهولة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض جدرى القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة.

وأضافت الوزارة أن "جدرى القرود" ينتقل عن طريق مخالة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق وتابعت: غير مرجح تحول فيروس جدرى القرود إلى جائحة عالمية مثل كوفيد 19 .

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتابع الوضع الوبائى بشكل دقيق علي مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات إصابة أو مشتبه بها في مصر وأن البلاد خالية تماما من المرض .