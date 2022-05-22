شكرا لقرائتكم خبر عن 99.76 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم، الامتحان في مواد "اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" (في الفترة الصباحية) 99.76%، حيث حضر اليوم الامتحان 583 ألف و362 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 585 ألف و891 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2529 طالب/طالبة، بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفيزياء" (في الفترة الصباحية) 99.66%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألف و840 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1449 طالب/طالبة.

وبلغت نسبة أداء امتحان "التاريخ" (في الفترة الصباحية) 99.47%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألف و201 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1136 طالب وطالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 23 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الامتحان في مادتي (الأحياء والفلسفة والمنطق) حسب الجدول المعلن سابقًا.